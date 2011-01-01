أويحيى يعبر عن ارتياحه "لجودة و تطور" العلاقات بين الجزائر واسبانيا

بواسطة المسار العربي / ل.ش

عبر الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية "المتميزة" التي تربط الجزائر و اسبانيا، مؤكدا استعداد الجزائر لقطع المزيد من الأشواط لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.

و أوضح أويحيى في كلمة خلال الاجتماع الجزائري الاسباني ال7 رفيع المستوى "إن ارتياحنا هذا نابع من جودة العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا، علاقات تاريخية لا يشوبها أي نزاع ، و التي تقوم على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمت سنة 2002 بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وملك اسبانيا".

وأضاف أن "الامتياز الذي يطبع علاقاتنا يتجسد أولا في مستوى حوارنا السياسي والثري في نفس الوقت" مذكرا بالمناسبة أن "عدد الاتفاقات التي أبرمت بين الجزائر واسبانيا قاربت الخمسين في السنوات الأخيرة".

وأكد الوزير الأول أن التعاون الثنائي الذي "يشهد تطورا منسجما هو الأخر سيتم تعزيزه خلال النقاشات التي تم الشروع فيها اليوم والتي ستمكن بلا شك من مشاطرة تحليلاتنا حول المواضيع السياسية و الأمنية والدبلوماسية التي تستقطب اهتمام حكومتينا بشكل خاص".

ويتعلق الأمر خاصة -أضاف يقول- بما يتعلق "بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان والهجرة غير الشرعية أو بالنزاعات وبؤر التوتر التي تستمر بالمغرب العربي وبالشرق الأوسط وبمنطقة الساحل أو حتى بالتعاون الإقليمي و لاسيما في الفضاء المتوسطي".

أما في الشق الاقتصادي، أكد الوزير الأول أن العلاقات في هذا المجال "تسترعي اهتمامنا المشترك في أعلى مستوى الأمر الذي جعلنا نحرص سويا علاوة على تبادلاتنا الحكومية حول هذا الملف على تنظيم منتدى أعمال اليوم بالجزائر يضم عديد المتعاملين من بلدينا".

وأضاف في هذا السياق أنه من خلال كل ما سبق "تتجلى إرادة بلدينا في المضي قدما نحو ترقية تعاونهما ومبادلاتهما المختلفة وتعزيزها أكثر لجعلها ترقى لمستوى إمكاناتهما المتكاملة ومستوى الدور المركزي المنتظر من كليهما في المغرب العربي وأوروبا وفي المتوسط".

وأكد أويحيى في ختام كلمته "استعداد الجزائر لقطع المزيد من الأشواط مع بلدكم (اسبانيا) الصديق في جميع هذه المجالات".