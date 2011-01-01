القضاء على 04 إرهابيين و07 آخرون يسلمون أنفسهم في مارس

بواسطة المسار العربي /

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر مارس المنصرم من القضاء على أربعة إرهابيين فيما سلم سبعة آخرون أنفسهم للسلطات العسكرية،إضافة إلى توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وحسب حصيلة للجيش الوطني الشعبي، نشرتها وزارة الدفاع الوطني فقد تم أيضا في إطار مكافحة الإرهاب كشف و تدمير 41 مخبأ للإرهابيين مع استرجاع 16 كلاشنيكوفا وأربع بنادق رشاشة من نوع "أف أم" و بندقية رشاشة من نوع "أف أم.دي .بي" و بندقية آلية "جي-3" و ثلاث رشاشات"بي.كا.تي" و ثلاث بنادق نصف آلية "سيمونوف" وأربع بنادق تكرارية و 21 سلاحا ناريا و مسدسا أوتوماتيكيا .

و خلال نفس الفترة، استرجعت وحدات الجيش مقذوف "أر-بي-جي7" و 31 مخزن ذخيرة و 60 قذيفة، علاوة على كشفها و تدميرها لـ 57 قنبلة و 28 لغما و 3 كلغ من المواد المتفجرة.

أما فيما يتعلق بحماية الحدود و محاربة الجريمة المنظمة، فقد تمتوقيف 44 تاجر مخدرات و ضبط 21 قنطارا و 78 كيلوغراما من الكيف المعالج و 1232 قرصا مهلوسا.

كما تضمنت الحصيلة أيضا توقيف 88 مهربا مع إحباط تهريب 57893 لتر من الوقود و 7.188 طن من المواد الغذائية، يضاف إلى كل ذلك حجز 59 مولدا كهربائيا و 65 مطرقة ضغط و 72 جهاز كشف عن المعادن و كذا 2.226 قنطار و 2518 وحدة و 3149 علبة من مادة التبغ".

و في نفس الإطار، تم أيضا حجز 850 مركبة من مختلف الأصناف و 413179 وحدة من المشروبات و 15 محركا لمختلف السيارات و 1720 وحدة من الألبسة، و كذا 253 كيلوغراما من النحاس و 50 كيسا من الفحم.