اتصالات الجزائر تنظم حملة تشجير بمعسكر

بواسطة المسار العربي /ح.م

نظمت المديرية العملية لإتصالات الجزائر بمعسكر يوم السبت حملة تشجير على مستوى حي 600 سكن بسيدي عبد القادر بن جبار بمعسكر وبغابة الزقور.

وتم تنظيم هذه الحملة التطوعية التي بادرت بها مؤسسة إتصالات الجزائر على المستوى الوطني بالتعاون مع فرع الكشافة الإسلامية الجزائرية بالولاية والمحافظة الولائية للغابات وكذلك بلدية معسكر، وقد قاد هذه الحملة عمال إتصالات الجزائر بالولاية رفقة أطفالهم وأفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية، حيث تم زراعة حوالي 150 شجيرة.

شارك في هذه العملية ما يزيد عن 70 طفلا في جو بهيج سادته مشاعر السعادة والفرح، وكانت هذه الحملة بمثابة فرصة لتعليم أطفالنا روح التعاون والمشاركة في المحافظة على تراثنا الغابي والشجري الثمين، ولتأكيد بأن مؤسسة إتصالات الجزائر وبصفتها شركة مواطنة تعمل بإستمرار على خدمة المجتمع والمساهمة في حماية بيئته.