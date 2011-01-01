" الخسارة أمام بلوزداد ليست نهاية العالم"

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يرى مدرب اتحاد العاصمة ميلود حمدي، أن الخسارة من شباب بلوزداد، لن توقف طموح فريقه خلال الجولات المقبلة. وخسر اتحاد العاصمة أمام شباب بلوزداد، بهدف نظيف الجمعة الماضي على ملعب 20 أوت ، ضمن الجولة الـ 24 من الرابطة المحترفة الاولى موبيليس .





وقال ميلود حمدي في تصريحات : "لست سعيدا بالخسارة، لقد خسرنا أمام فريق قوي، كان بأمس الحاجة للظفر بالنقاط الثلاث على ملعبه، نظير الوضعية الصعبة التي يتواجد فيها".وأضاف: "صحيح أننا وجدنا صعوبات بالغة في اختراق دفاعات شباب بلوزداد، الذي كان أكثر تنظيما ولعب بحرارة عالية، لكن في الشوط الثاني تحكمنا في الكرة، لكننا أهدرنا فرصة معادلة النتيجة، بعدما أخفق فاروق شافعي في تحويل كرة وجه لوجه إلى هدف، وهذه هي كرة القدم".وتابع: "بدوري وصلت متأخرا إلى اتحاد العاصمة أو بالأحرى في منتصف الموسم، ولم يكن أمامي الوقت لترتيب أوراقي كما ينبغي".واختتم: "علينا أن نواصل المشوار لقاء بلقاء، ولا نعتبر الخسارة أمام شباب بلوزداد بأنها نهاية العالم، رغم أنها أثرت علينا كثيرا، خاصة أننا لم نلعب بطريقتنا المعتادة، إلا أن الأمور ستتحسن بعد عودة اللاعبين المصابين على غرار يايا، مزيان ودربال".