Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

ريان شرقي .. موهبة جزائرية جديدة تخطف الأضواء مع ليون الفرنسي
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

واصل الجزائري ريان شرقي، مهاجم أولمبيك ليون، سلسلة عروضه القوية مع فريق الناشئين حيث خطف الأضواء خلال مواجهة أوكسير، التي سجّل فيها هدفا رائعا، فضلا عن صناعته عدة فرص أخرى. وبات اللاعب قريبا من دخول حسابات فريق تحت 18 سنة، وذلك في إطار سياسة النادي القائمة على تصعيد اللاعبين المميزين. وخاض شرقي عام 2015 تجربة قصيرة في أكاديمية تشيلسي، قبل أن يقرّر في نهاية المطاف العودة لفرنسا لأسباب عائلية. وتخصصت مدرسة شبان أولمبيك ليون في تفريخ المواهب من أصول جزائرية، حيث يضم الفريق الأول 3 لاعبين تعود أصولهم للجزائر، وهم حسام عوار لاعب خط الوسط المميز والمهاجمان نبيل فقير وأمين غويري.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 