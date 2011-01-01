ريان شرقي .. موهبة جزائرية جديدة تخطف الأضواء مع ليون الفرنسي

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

واصل الجزائري ريان شرقي، مهاجم أولمبيك ليون، سلسلة عروضه القوية مع فريق الناشئين حيث خطف الأضواء خلال مواجهة أوكسير، التي سجّل فيها هدفا رائعا، فضلا عن صناعته عدة فرص أخرى. وبات اللاعب قريبا من دخول حسابات فريق تحت 18 سنة، وذلك في إطار سياسة النادي القائمة على تصعيد اللاعبين المميزين. وخاض شرقي عام 2015 تجربة قصيرة في أكاديمية تشيلسي، قبل أن يقرّر في نهاية المطاف العودة لفرنسا لأسباب عائلية. وتخصصت مدرسة شبان أولمبيك ليون في تفريخ المواهب من أصول جزائرية، حيث يضم الفريق الأول 3 لاعبين تعود أصولهم للجزائر، وهم حسام عوار لاعب خط الوسط المميز والمهاجمان نبيل فقير وأمين غويري.