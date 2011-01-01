غزال يفشل في التتويج بكأس الرابطة الفرنسية

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

فشل سهرة أول أمس الدولي الجزائري رشيد غزال مع فريقه موناكو في التتويج بكأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "ماتموت أتلانتيك" بمدينة بوردو. ودخل غزال بديلا عند الدقيقة ال80 مكان زميله البرتغالي جواو موتينيو لكنه عجز عن قلب الموازين. وافتتح إدينسون كافاني التسجيل لباريس سان جيرمان من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة ثم أضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 21 ، قبل أن يختتم كافاني التسجيل بالهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 85 .



