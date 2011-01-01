الشباب السعودي تعهد باحتواء أزمته مع الجزائري بن يطو

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

تعهدت إدارة نادي الشباب السعودي خلال اجتماعها مع المهاجم الجزائري محمد بن يطو بتسليمه رواتبه التي تصل إلى نحو أربعة أشهر مقابل تراجعه عن فسخ عقده. وكشفت امس "الرياضية" نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الشباب تحركت أمس من أجل احتواء أزمة بن يطو مع النادي، الذي تلقى اول أمس خطاباً من الفيفا يمكنه من فسخ عقده مع الشباب لعدم استلامه رواتب أربعة أشهر. وأشارت المصادر ذاتها بأن بن يطو أبدى رغبة في الاستمرار مع الشباب واتفق مع الإدارة على تجديد عقده الذي ينتهي في سبتمبر المقبل. يذكر أن بن يطو غاب أول أمس عن مباراة الشباب والقادسية التجريبية بسبب معاناته من إصابة في أسفل الظهر.