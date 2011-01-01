"لن نسقط ولا نريد الثأر من سباعية أسيك ميموزا "

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أكد لاعب وسط شباب بلوزداد سومايلا سيديبي أن فريقه سيواجه أسيك ميموزا الإيفواري في الدور السادس عشرة مكرر بالكونفيدرالية الأفريقية بنية التأهل وليس الثأر من السباعية. وأشار سيديبي إلى أن بلوغ دور المجموعات سيعطي دفعا معنويا لرفاقه لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة . وأكد سيديبي في حوار مطول مع موقع كوورة أنه يشعر بالمتعة مع شباب بلوزداد ومشجعيه، مؤكدًا أن أبناء العقيبة لن يسقطوا إلى الدرجة الثانية، وجاء الحوار كالآتي:

نريد حضور الجماهير بكثافة وهذه حظوظنا أمام مولودية وهران

الفوز على اتحاد العاصمة جعلنا نتنفس الصعداء

أرمي بكل ثقلي لإسعاد الجماهير

أسيك ميموزا ليس فريقًا مرعبًا

**كيف تعلق على الفوز أمام اتحاد العاصمة؟

نحن سعداء بالفوز على اتحاد العاصمة، لاسيما أننا كنا مدعومين بمشجعينا الذين حضروا بقوة وساندونا حتى الرمق الأخير، وبالتالي فإن الخطأ لم يكن ممنوعا أمام فريق قوي أضف إلى ذلك أن الوضعية التي نتواجد فيها لا تسمح لنا بالتعثر.

**هل يمكن القول بأن هذا الفوز سيكون مفتاحا لتحقيق البقاء؟

هذا الانتصار جعلنا نتنفس الصعداء ونخرج من المنطقة الحمراء، حيث لم يكن أمامنا أي مجال للتعثر، بما أن الأندية التي تصارع من أجل البقاء، حققت نتائج إيجابية على غرار اتحاد الحراش ودفاع تاجنانت وأيضا شبيبة القبائل، وعليه فإن النقاط التي ظفرنا بها سيكون لها وزن ثقيل في المستقبل.

**ما شعورك بعدما أصبحت محبوب المشجعين في ظرف وجيز؟

صراحة، منذ التحاقي بشباب بلوزداد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية أصبحت أشعر بمتعة كرة القدم، الأمر يجعلني أرمي بكل ثقلي لإسعاد الجماهير وإنقاذ الفريق من السقوط إلى الدرجة الثانية.

**كيف ترى مشوار شباب بلوزداد فيما تبقى من عمر البطولة ؟

علينا تسجيل نتائج إيجابية بملعب 20 أوت ، وعدم التهاون مع المنافسين داخل الديار إذا أردنا إنهاء الموسم مع أندية الدوري، وأؤكد للجميع بأن الشباب لن يسقط إلى الدرجة الثانية، بل مكانته مع الكبار لأنه فريق اعتاد على حصد الألقاب، وكما يقال الكبار يمرضون ولا يموتون.

**ما هي حظوظكم في الجولة المقبلة أمام مولودية وهران؟

الفوز على اتحاد العاصمة رفع من معنوياتنا، ونحن بدورنا سنتنقل إلى وهران من أجل العودة بنتيجة إيجابية تبقينا في وسط الترتيب، رغم أن المواجهة ستكون صعبة أمام فريق لم يفقد الأمل في الحصول على لقب الدوري، ومع ذلك سنلعب بنفس العزيمة التي لعبنا بها ضد اتحاد العاصمة.

**كيف تبدو لك مواجهة أسيك ميموزا بالكونفيدرالية؟

لقاء الذهاب سيلعب بأبيجان، وعلينا أن نحسم نصف التأهل إلى دور المجموعات في الشطر الأول، وبعدها سنكمل مهمتنا بالجزائر، وعليه أدعو المشجعين للحضور بقوة في مباراة الإياب، لكي نحجز مقعدا في دور المجموعات.

**المباراة ستكون خاصة بعد الخسارة التاريخية بسباعية نظيفة أمام أسيك.. ما تعليقك؟

ذلك زمان وهذا زمان آخر، أسيك ميموزا لم يعد ذلك الفريق الذي يرهب المنافسين، وشباب بلوزداد قادر على الإطاحة به، وما يهمنا هو التأهل وليس الثأر من السباعية.

**هل هناك كلمة تود توجيهها للمشجعين؟

مشجعو شباب بلوزداد يستحقون الألقاب كل موسم، لأنهم يناصرون فريقهم بطريقة جنونية ويعرفون جيدا كرة القدم، ما يدفعك لبذل جهد مضاعف وعدم التساهل، وأنا بدوري سأعمل كل ما بوسعي لإسعادهم.