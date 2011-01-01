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فيما نجت زوجته من الموت

الغاز يقتل سبعينيا بميلة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / كهينة.ب

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بوحاتم صبيحة أمس من أجل نقل مختنقين بسبب استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون (CO) المنبعث من مدفأة تشتغل بقارورة غاز البوتان، الضحيتان يسكنان داخل منزل فردي للبناء الريفي بمشتة عين الدفلة بلدية دراحي بوصلاح دائرة بوحاتم، الزوج (ب.ز) 76 سنة متوفي في عين المكان و الزوجة (ب.ا) 75 سنة لها ضيق في التنفس قدمت لها الإسعافات الأولية اللازمة وتم تحويلها من طرف ذات المصالح من العيادة المتعددة الخدمات بوحاتم إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى فرجيوة. كما تم تحويل جثة الزوج من منزله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرجيوة.

 

 

 

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