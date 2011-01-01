جثة مجهولة الهوية بسواحل عين تموشنت

بواسطة المسار العربي / ب.ع

انتشل عناصر حرس السواحل للفرقة الإقليمية لميناء بوزجار ولاية عين تموشنت الأحد، جثة مجهولة الهوية تم العثور عليها بالمنطقة الصخرية لجزيرة أبيباس ،حسبما علم لدى ذات الهيئة.

وقد وجدت الجثة الذي حددت من جنس ذكر في حالة جد متقدمة من التعفن مما صعب تحديد هوية الشخص مع العلم أنه يرتدي صدرية إنقاذ،حسبما ذكره نفس المصدر.

وترجح ذات المصالح أن تكون الجثة متعلقة بمرشح للهجرة غير الشرعية و من المحتمل أن يكون أجنبي الجنسية بالنظر إلى العملة النقدية الأجنبية التي وجدت بحوزته و الخاصة بأحد البلدان الحدودية المجاورة.

وتم نقل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية "أحمد مدغري" لعين تموشنت.

وتعد هذه الجثة الثانية بعد تلك التي تم العثور عليها مساء أمس السبت بالمنطقة الصخرية المسماة "جيدال"الواقعة بالجهة الغربية لشاطئ "السبيعات " ببلدية المساعيد بذات الولاية حسبما أبرزه عناصر حرس السواحل.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد هوية الجثتين ومعرفة الأسباب الحقيقة لحالتي الوفاة.