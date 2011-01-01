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رقم تعريفي لكل مواطن للتعامل مع الإدارات
16 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

وعاد بدوي للحديث عن نظام “رقم تعريفي لكل مواطن”، وهو النظام الذي يعتمد عليه المواطن حاليا في تعاملاته في كل الإدارات العمومية. مؤكدا بان مصالحه في صدد ابرام اتفاقية مع بريد الجزائر لايصال البطاقات التعريف البيومترية الى المنزل مع الرقم السري الذي يسمح له بالاستفادة من الخدمات الالكترونية مشددا على ان الفترة القادمة ستعرف ثورة الكترومية تمكن المواطن من الاستفادة من كل لخدمات من خلال البوابة الإلكترونية ، عبر الهواتف الذكية سمارت فون

 

 

 

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