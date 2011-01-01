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البليدة

ضبط 588 وحدة من المشروبات الكحولية ببوفاريك
33 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

على اثر معلومات تحصلت عليها فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية البليدة مفادها قيام شخص بنقل وبيع مشروبات كحولية بدون رخصة و ترويجها على مستوى احد الأحياء بمدينة بوفاريك، و عليه تم استغلال المعلومة و بعد التحري تم تحديد هوية المشتبه فيه و إيقافه و بعد تفتيش مركبته تم العثور بالصندوق الخلفي على كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 588 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام.

 

 

 

و عليه تم حجز المشروبات الكحولية وانجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه  امام العدالة اين صدر في حقه امر ايداع   .

 

***ومروج السموم بالعفرون في قبضة الأمن

 

على اثر معلومات تحصلت عليها فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية البليدة مفادها قيام شخص بترويج المخدرات على مستوى مدينة العفرون، وعليه تم استغلال المعلومة و بعد التحري تم تحديد هوية المشتبه فيه و إيقافه و بعد تفتيشه عثر بحوزته على كمية من المخدرات في شكل مرود بوزن 04 غرام وقاطع ورق يستعمل في تقطيع المخدرات ومبلغ مالي قدره 500 دج، وعند تفتيش منزله بإذن من وكيل الجمهورية عثر على 41 غرام من الكيف المعالج على شكل 09 مراود كان يخفيها تحت الاريكة التي ينام عليها بغرفة نومه.

و عليه تم تقديم المشتبه فيه بموجب ملف اجراءات قضائية امام العدالة اين صدر في حقه امر ايداع.

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