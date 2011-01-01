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مصرع شخصين بتحطم طائرة في فرنسا
43 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

تحطمت طائرة صغيرة ذات محركين اليوم، على طريق سريع في وسط فرنسا ونجم عن ذلك مصرع شخصين. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة في منطقة رون ألب، أن الحادث وقع بالقرب من مدينة سان شاموند (إقليم لوار) في فرنسا. ووفقا لشهود عيان، فإن الطيار فقد السيطرة على الطائرة التي تهاوت بسرعة كبيرة فوق الطريق السريع وارتطمت بإشارة مرور وسقطت بعد ذلك على طريق الطوارئ متفادية التصادم مع السيارات، وعثر رجال الإنقاذ على شخصين قتيلين داخل الطائرة، ويجري التحقيق حاليا في ملابسات الحادث.

 

 

ق.د

 

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