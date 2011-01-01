بواسطة المسار العربي / محمد دلومي

سمعت من خلال وسائل اعلام عربية بأنه يوجد للمواطن العربي يوم يحتفى به في كل سنة، ويقولون أن اسمه اليوم العربي لحقوق الانسان العربي، ولأول مرة في حياتي أسمع أن للمواطن العربي حق مثله مثل باقي البشر والحيوانات في العالم، لأنه في الدول العربية يمكن أن يتم سن قوانين لحماية طائر الحبار والسحالي من الانقراض ولا يحصل ذلك للمواطن، فالشعوب العربية مجرد ديكور يعني الأنظمة في حاجة إلى مجموعات بشرية تسمى مجازا شعوبا حتى يتم تصنيفها على أنها دول، وفي واقع الحال الشعوب العربية أسيرة في معتقلات كبيرة تسمى مجازا أوطانا، ويكفي أن تحاول المرور عبر الحدود لتكتشف أنك مجرد سجين ورقمك هو "س" و أنك السجين رقم كذا وكذا، وإن حصل هذا المواطن على فرصته في الهروب إلى بلاد أخرى، فإن أول شيء يفعله هو البحث عن إقامة تلك الدولة الاجنبية بعدها التجنس بجنسيتها وبعدها مسح ذاكرته الى الابد. ورغم كل هذا يوجد من يحدثك عن اليوم العربي لحقوق الانسان العربي، هذا الانسان الذي لم يبق فيه سوى الاسم والرسم والشكل وداخله عقد نفسية لا بداية لها ولا نهاية زرعتها فيه مختلف الاجهزة والمؤسسات بداية من المعلم الذي يبدأ بجلد التلاميذ فور دخولهم المدارس ونهاية بالسجون والمعتقلات التي تفتحها الأنظمة العربية لشعوبها إن همسوا يوما وطالبوا ببعض الكرامة، إما إن طالبوا بشيء من الحرية فإنهم سيختفون وراء الشمس إلى الابد .