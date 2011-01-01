غياب الإنارة العمومية يثير سخط السكان

بواسطة المسار العربي / احمد.ب

استاء العديد من قاطني حي علي عمران ببرج الكيفان من غياب الإنارة العمومية على مستوى الأعمدة الكهربائية ماجعلهم يجبرون على الخروج من منازلهم في أوقات متأخرة بالمصابيح اليدوية نظرا للظلام الحالك الذي يحيط بمختلف أحياء البلدية..

وحسبما كشفه محدثونا خلال الحديث بهم،فان غياب الإنارة العمومية بات يشكل حجر عثرة أمام السكان خلال تنقلاتهم في الفترة المسائية أو أثناء عودتهم من الشغل بسبب الظلام،مضيفين أن غياب الإنارة دفعهم إلى اقتناء مصابيح يدوية تجنبا لحدوث الأخطار التي قد تطالهم في الطريق آو تعثر بسبب الاصطدام بصخرة آو سقوط في الحفر المنتشرة في الطريق .

كما تطرق العديد من المتحدثين معنا إلى مشكل اهتراء الطرقات التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مجموعات من المطبات والحفر التي يصعب تخطيها،مشيرين إلى أن الاضطرابات الأخيرة زادت الوضع سوءا وتأزما،مضيفين أن الشكاوي والنداءات التي تقدم بها ا لسكان قابلها المسئولون المحليون بوعود مفادها أن عملية تهيئة جميع الأحياء ستتم خلال شهر جوان المقبل،كاشفين انه في حال عدم وفاء المصالح المعنية بوعودها يقومون بعد ذلك بالقيان بلغة التصعيد والخروج إلى الشارع لإسماع صوتهم للرأي العام وهذا بعد أن قضوا أكثر من عشرين سنة كاملة في ظل الظروف المعيشية الصعبة دون أن يتحرك المسؤولين لإيجاد حلول لمعاناتهم.