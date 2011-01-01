زمالي: لن نعترف بنقابات ليس لها تمثيل 20 % بالولايات

بواسطة المسار العربي / أ.م

ردّ وزير العمل والتشغيل والضمان والاجتماعي، مراد زمالي، على النقابات التي تنشط بصفة “غير قانونية”، وتحاول التشويش في الساحة، بـ”أنها غير شرعية ما لم يكن لها 20 بالمائة بالولايات، اعتبارا من 31 مارس الحالي”.

وأكد زمالي على هامش إشرافه على توزيع 1007 وحدة سكنية إجتماعية تساهمية، “أن إضراب النقابات التي ليس لها تمثيل يفوق 20 بالمائة، غير معترف بها”.

وقال زمالي “أنه يجب أن تخصع النقابات للقوانين والشروط خاصة تمثيلها بالولايات إلى ما يفوق 20 بالمائة”.

للإشارة قال وزير العمل زمالي سابقا، إن النقابات التي لم تستجب لشروط ومعايير الوزارة والتوافق مع القانون.

مع تقديم أدلة على توفرها على نسبة تمثيل للعمال بـ 20 بالمائة، ستمنع من النشاط والتفاوض وإعلان الإضراب.