بيرو تتمسك بالتجديد لجاريكا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد إدوين أوبييدو، رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم، أنه يضع التجديد للأرجنتيني ريكاردو جاريكا، المدير الفني للمنتخب الأول، كأهم أولوياته خلال الفترة المقبلة. وقال أوبييدو، في مقابلة نشرتها جريدة "إل كوميرسيو" المحلية: "إدارة الاتحاد كانت دائما خير داعم للمدير الفني، من حيث الثقة، وتذليل العقبات أمامه، والدعم اللوجيستي.. أولويتنا هي تجديد عقد جاريكا". إلا أن المسؤول الأول عن الكرة في البلد اللاتيني أكد أنهم سيتحدثون عن هذا الأمر "في موعده"، حيث إن جاريكا أشار في وقت سابق إلى أنه سينتظر حتى نهاية مونديال روسيا الصيف المقبل لاتخاذ قرار حول مستقبله. كما أشار إلى أن تأهل "البلانكيروخا" لمونديال روسيا رفع من قيمة المنتخب، ولهذا فهو يتوقع أن تزداد عوائد الحقوق الإعلامية "4 أضعاف" بحلول مونديال قطر 2022.