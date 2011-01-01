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شالكه يتوقع رحيل ماكس ماير في الصيف
51 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

اعترف كريستيان هايدل، المدير الرياضي لفريق شالكه، بصعوبة الإبقاء على ماكس ماير لاعب الوسط الدولي لـ"الرويال بلوز"، حيث قال "أتوقع رحيله في صيف العام الحالي".وأضاف هايدل، في تصريحات لموقع "توتو ميركاتو ويب" المعني بأخبار الانتقالات: "نتوقع رحيل ماكس ماير في الصيف، حتى الآن لا توجد مفاوضات بشأن التجديد".وأضاف: "ماير لا يريد مناقشة العقد الجديد مع إدارة النادي".وجذب الدولي الألماني أنظار العديد من الأندية الأوروبية أمثال توتنهام هوتسبير وليفربول في إنجلترا وجوفنتوس وميلان وروما في إيطاليا، خاصة أن عقده مع شالكه ينتهي بنهاية الموسم. ورفض الدولي الألماني تجديد عقده الذي ينتهي مع شالكه رغم عرض إدارة النادي راتبا يقدر بـ5.5 مليون يورو سنوياً، في ظل تقارير عن رغبته في خوض تجربة جديدة بعيداً عن الدوري الألماني .

 

 

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