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مونشي يصف توتي بـالبطل الخارق
53 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

وصف رامون رودريجيز فيرديخو "مونشي"، المدير الرياضي لنادي روما، فرانشيسكو توتي، أسطورة "الجيالورسي" السابق، بالبطل الخارق، نظراً لما قدمه مع فريق العاصمة الإيطالية. قال مونشي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "توتي أسطورة كبيرة في تاريخ روما، ولابد من استغلال عقليته الكبيرة، فهو يمتلك سلطات كبيرة داخل النادي والجميع يحبه".وبسؤاله عن عمله في روما كمدير رياضي تحدث قائلاً: "استمعت كثيراً بالعمل في روما، فهذا النادي يمتلك عقلية الفوز والتقدم، الأمر الذي كنت أبحث عنه ووجدته، وأشعر بالفخر عندما يحقق الفريق نجاحات".يذكر أن توتي أعلن اعتزاله لكرة القدم، بنهاية الموسم الماضي، بعدما قضى مسيرة طويلة مع "الجيالورسي"، ليتولى بعد ذلك منصب إداري في نادي روما.

 

 

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