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تشيلسي يتفوق على برشلونة في صفقة دفاعية
54 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

اقترب نادي تشيلسي من خطف صفقة دفاعية جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل صراع قوي مع مانشستر يونايتد وبرشلونة.

 

 

 

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن تشيلسي يعتبر الأقرب لضم توبي ألدرفيريلد مدافع توتنهام، رغم أن إدارة السبيرز مترددة في بيع اللاعب للبلوز.

وأضافت الصحيفة أن إدارة تشيلسي تريد تخفيض سعر اللاعب إلى حوالي 40 مليون جنيه إسترليني بدلا من 55 مليون التي يطلبها توتنهام للتخلي عن المدافع البلجيكي. وأشارت إلى أن ناديي مانشستر يونايتد وبرشلونة مهتمان أيضًا بضم صاحب الـ29 عامًا، في ظل عدم رغبة توتنهام في تلبية مطالبه المادية بالحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ150 ألف جنيه إسترليني، علمًا بأن عقده سينتهي في 2019، وهناك خيار للتمديد لعام آخر.

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