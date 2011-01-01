آرسنال يفقد الأمل في بقاء ويلشير ويستقر على بديله

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

فقدت إدارة نادي آرسنال الإنجليزي الأمل في الإبقاء على جاك ويلشير، نجم الغانرز، الذي يرغب في الرحيل عن قلعة الإمارات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وينتهي عقد جاك ويلشير (26 عاما) مع فريق شمال لندن بنهاية الموسم الحالي، وهناك احتمالية كبيرة ألا يجدد عقده ، بسبب رغبة إدارة النادي في تخفيض أجره الأسبوعي. ووفقا لصحيفة "تيليغراف" فإن إدارة آرسنال استقرت على التعاقد مع ماكس ماير لاعب وسط شالكه كبديل لويلشير، علما بأن عقد ماير (22 عاما) سينتهي أيضا هذا الصيف.

وسجل ماير هدفا واحدا وصنع آخر خلال 27 مشاركة مع شالكه بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.