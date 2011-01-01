إبراهيموفيتش:" الأسد جائع"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

شبه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش نفسه بالشخصية السينمائية "بنجامين باتون" وقال إنه ولد عجوزا وسيموت شابا وذلك خلال تقديمه كلاعب جديد بفريق لوس أنجليس غالاكسي بالدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم. وقال إبراهيموفيتش: "أشعر بأنني شاب. أشعر بأنني بنجامين باتون. ولدت عجوزا وسأموت شابا" في إشارة إلى شخصية جسدها الممثل براد بيت في فيلم سينمائي عن شخص ولد وهو يحمل صفات الشيخوخة وبدأ ينمو عكسيا حتى أصبح شابا ثم طفلا في نهاية عمره. وأضاف "لا تقلقوا بشأن السن. عندما وصلت إلى انجلترا قالوا جميعا إنني عجوز وجئت على كرسي متحرك لكن بعد ثلاثة أشهر غزوت إنجلترا وقالوا إنني أحلق في السماء".وأكمل: "أدرك ما يمكنني فعله وما سأفعله وأنا هنا من أجل الفوز.. الأسد جائع".