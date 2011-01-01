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هاينكس يسعى لحصد الثلاثية التاريخية
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد يوب هاينكس، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، أنه يسعى من أجل حصد الثلاثية التاريخية، رفقة النادي البافاري هذا الموسم. وقال هاينكس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت بيلد "الفوز بالثلاثية هذا العام، سيكون إنجازًا أكبر بكثير من الذي حققناه عام 2013، ذلك شعوري".وأضاف "الفرق الأخرى في مستوى رائع، مثل الأندية الإنجليزية وريال مدريد وبرشلونة وجوفنتوس".

وأتم "الآن تأتي مباريات الحقيقة، وسوف نثبت أننا جيدون". يُذكر أن هاينكس، قاد البافاري للثلاثية عام 2013، قبل أن يعلن اعتزاله التدريب، وعاد هذا الموسم لإنقاذ الموقف، بعد النتائج السيئة للفريق، مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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