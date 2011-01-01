ليفربول يتلقى الضوء الأخضر لضم نجم روما

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي ليفربول الإنجليزي، قد حصل على الضوء الأخضر للتعاقد مع نجم فريق روما الايطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكانت تقارير قد قالت إن لاعب الوسط لورنزو بيليجريني (21 عاما)، محل اهتمام يورغن كلوب، المدير الفني للريدز. ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" فإن إدارة روما مستعدة للاستماع إلى عروض لبيع اللاعب الذي يبلغ الشرط الجزائي في عقده 28 مليون جنيه إسترليني فقط، مع العلم أن عقده الحالي مع نادي العاصمة الإيطالية سينتهي عام 2021. من ناحية أخرى يهدف المدرب كلوب إلى تعزيز خياراته في خط الوسط هذا الصيف، وذلك مع اقتراب رحيل الألماني إيمري كان عن ملعب أنفيلد، علما بأن النادي نجح بالفعل في الاتفاق على ضم نابي كيتا من لايبزيغ الألماني.