الريال يلقي الكرة في ملعب إيسكو

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

حسمت إدارة نادي ريال مدريد، موقفها من الإسباني الدولي إيسكو لاعب الملكي، في ظل تردد أنباء عن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ماركا" إن إدارة ريال مدريد ليس لديها أدنى نية للتخلي عن اللاعب في الميركاتو المقبل، إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يتقدم صاحب الـ25 عاما بطلب للنادي يظهر فيه بوضوح رغبته في الرحيل عن المرينغي. وأشارت الصحيفة إلى أن إيسكو يملك مستقبله بين يديه، وبناء على الدور الذي سيلعبه مع الملكي في الأسابيع القليلة المتبقية من الموسم الحالي، سيقرر إما البقاء أو الرحيل عن ملعب سانتياغو برنابيو. يذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أبرز المهتمين للحصول على خدمات لاعب مالاغا السابق.