ساندرو على رأس أولويات البياسجي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي باريس سان جيرمان وضع البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير أيسر جوفنتوس، على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن النادي الفرنسي تواصل مع ساندرو خلال الأسابيع الماضية، ووصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع لاعب اليوفي، المطلوب أيضا في ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وقالت الصحفية البرازيلية كلاوديا جارسيا لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "إذا كان باريس سان جيرمان ليس لديهم رؤية واضحة حول مدربهم، ففي المقابل لديهم رؤية حول اللاعبين الجدد".وأضافت "هم يبحثون عن مدافع وظهير أيسر، ومن الممكن أيضا مهاجم لتعويض كافاني إذا رحل عن الفريق".وتابعت "في مركز الظهير الأيسر، ستكون الأولوية هي ضم أليكس ساندرو".وأتمت "باريس سيدخل بقوة في سباق ضم ساندرو خلال الصيف".