Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

ساندرو على رأس أولويات البياسجي
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي باريس سان جيرمان وضع البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير أيسر جوفنتوس، على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن النادي الفرنسي تواصل مع ساندرو خلال الأسابيع الماضية، ووصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع لاعب اليوفي، المطلوب أيضا في ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وقالت الصحفية البرازيلية كلاوديا جارسيا لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "إذا كان باريس سان جيرمان ليس لديهم رؤية واضحة حول مدربهم، ففي المقابل لديهم رؤية حول اللاعبين الجدد".وأضافت "هم يبحثون عن مدافع وظهير أيسر، ومن الممكن أيضا مهاجم لتعويض كافاني إذا رحل عن الفريق".وتابعت "في مركز الظهير الأيسر، ستكون الأولوية هي ضم أليكس ساندرو".وأتمت "باريس سيدخل بقوة في سباق ضم ساندرو خلال الصيف".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 