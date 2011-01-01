"لست متغطرسا ، محرز ركيزة و وأبواب المنتخب مفتوحة أمام بن طالب وتايدر"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

نفى أمس الناخب الوطني رابح ماجر في تصريحات للإذاعة الجزائرية ما تردد عن وجود خلافات مع بعض اللاعبين في صورة رياض محرز وسفير تايدر ونبيل بن طالب وسفيان هني.

محرز لاعب كبير ولا يمكن الاستغناء عنه

أكد ماجر أنه لا يوجد قضية اسمها رياض محرز مؤكدا أن نجم ليستر سيتي لم يقم بأي شيء يستحق كل هذا التهويل . ووصف ماجر، محرز، باللاعب الكبير، الذي لا يمكن الاستغناء عنه، معترفاً بأن اللاعب طلب منه تفسير استبداله في المباراة الودية التي خسرها المنتخب الجزائري أمام إيران 1-2 الثلاثاء الماضي".وأضاف :"جددت الثقة في محرز ومنحته شارة القيادة رغم أنه لم يقدم الكثير في لقاء نيجيريا وأشركته أمام تنزانيا وتغييره أمام إيران كان عاديا".

** بن طالب غادر المعسكر بسبب الإصابة وسيكون حاضرا في قادم المباريات

ونفى ماجر وجود مشكل بشأن لاعب شالكه الألماني، نبيل بن طالب، والذي غادر معسكر المنتخب الجزائري بعد المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب على تنزانيا 4-1، مؤكداً أن اللاعب كان يعاني من إصابة. ورغم ذلك أشار ماجر إلى احتمال مشاركته في مباراة البرتغال الودية المقررة في السابع من جوان المقبل. وأوضح :"بن طالب تلقى العلاج في باريس قبل عودته إلى ناديه وهو ركيزة أساسية وسيكون حاضرا في المباريات المقبلة".

** مباراة البرتغال تحدد التشكيلة الأساسية أمام غامبيا

وتابع: "المنتخب سيستفيد من عودة بن طالب وأسماء أخرى في مباراة البرتغال الودية وستظهر التشكيلة الأساسية التي سنعتمد عليها في مباراة غامبيا في تصفيات كأس إفريقيا في سبتمبر المقبل".

** تايدر غير جاهز بدنيا

وبالنسبة لسفير تايدر المحترف في إمباكت مونتريال الكندي قال ماجر إنه استبعده من تشكيلة مباراة إيران لعدم اكتمال لياقته البدنية وعنه : "اختبرت لياقة تايدر مع الطاقم الفني وتأكدت أنه غير جاهز للقاء إيران" . ورغم ذلك أكد ماجر أن باب المنتخب لا يزال مفتوحا لانضمام تايدر عندما يصبح جاهزا.

** هني لاعب منضبط وأخرجته أمام إيران لإعادة التوازن للمنتخب

كما أشاد ماجر بأداء سفيان حني ووصفه بأنه لاعب منضبط مبررا تغييره بعد نصف ساعة في مباراة إيران بالحاجة لإعادة التوازن لمنتخب الجزائر الذي تلقى هدفين في أول 20 دقيقة من المباراة.

**لماذا كل هذه الهجمات ضدنا وضد المنتخب؟

وأبدى ماجر دهشته إزاء ما وصفه بـالحملة العدائية التي تشنها بعض الأطراف ضده وضد المنتخب منذ توليه المنصب خلفاً للإسباني لوكاس ألكاراز. ويتعرض ماجر لحملة انتقادات واسعة ، إذ يرى كثيرون أنه ليس الأجدر بقيادة المنتخب الجزائري. وقال ماجر في تصريحات للإذاعة الجزائرية : "لماذا الاستعجال؟، ولماذا كل هذه الهجمات ضدنا وضد المنتخب؟، أنا شخصياً أحترم آراء الآخرين، وأتقبل الانتقادات البناءة بخصوص الخطط الفنية واختيار اللاعبين، لكني أرفض الهجمات على شخصي وعلى اللاعبين".

**المنتخب سيكون جاهزاً لمواجهة غامبيا

ودعا ماجر إلى تقبل خيارات الجهاز الفني واحترام اللاعبين، مؤكداً أن الخطة التي أعدها تستهدف المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 بلاعبين جاهزين 100% .

** نعمل في ظروف جيدة

وأضاف : "نعمل في ظروف جيدة، وهدفنا هو تكوين فريق قوي وتصحيح الأخطاء الجماعية.. المنتخب سيكون جاهزاً لمواجهة غامبيا في سبتمبر المقبل في تصفيات كأس أمم أفريقيا.. لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين وأنا فخور بالعمل معهم".

**سأمنح الفرصة لبلكالام و بلخير و نعماني أمام السعودية

وأشاد ماجر بالأجواء الجيدة التي تميز المنتخب الجزائري، بخلاف ما تتحدث عنه وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه سيمنح الفرصة لعدد من اللاعبين في المستقبل، كسعيد بلكالام (مدافع شبيبة القبائل) وعبدالنور بلخير (مهاجم شباب قسنطينة) ومحمد نعماني (مدافع شباب بلوزداد)، خاصة في المواجهة الودية أمام المنتخب السعودي ، المقررة في ماي المقبل.

** كيروش شعر بالخوف في الشوط الثاني

كشف ماجر، أنّ مدرب المنتخب الإيراني، كارلوس كيروش، شعر بالخوف في الشوط الثاني :" في الشوط الأول مساعد كارلوس كيروش، هو من كان يسير المنتخب الإيراني”. وأضاف: “في الشوط الثاني وبعد التغييرات التي أجريتها، كيروش شعر بالخوف، بدليل أنه تولى تسيير فريقه بدل مساعده”. وتابع: “التغييرات التي أجريتها جنبتنا خسارة ثقيلة، بدليل تحكمنا في الشوط الثاني من المباراة، وتقليصنا للنتيجة”.

** لا يوجد ما أقوله عن فيغولي

رفض ماجر مرة أخرى التعليق على استبعاده المُستمر للدولي الجزائري، سفيان فيغولي رغم عروضه القوية مع “غالاتا سراي” التركي وعنه قال :" لا يوجد ما أقوله عن فيغولي رغم أنني أحترمه كلاعب ".وواصل :"أنا هنا لأقوم بخيارات ويجب على الجميع احترامها، لأني أنا المُدرب وأعرف ما يلزم للفريق، لكي يكون في أفضل حُلة".

** وناس يفتقد للمنافسة

أما عن صانع ألعاب نابولي، فقال ماجر إن آدم الوناس احتياطي في فريقه الإيطالي، ويفتقد المنافسة.

** فخور جدا بمردود أشبالي

وفي سياق متصل أشاد ماجر في تصريحات لموقع غول بلاعبيه بعد خوض أربعة مواجهات منذ إشرافه على "الخضر" حقق الفوز في 3 منهم وتعرض لخسارة وحيدة أمام إيران . وقال ماجر أنه فخور جدا بلاعبيه، خاصة بعد تحملهم المسؤولية وظهورهم بشكل فني جيد، كما أشاد بالالتزام الذي صاحب اللاعبين وكذلك تقديم كرة جيدة خلال المباريات الودية، مؤكدا على فخره بهم مرة أخرى. وحث ماجر الجماهير لعدم الاستماع إلى هؤلاء المفسدين الذي يسعون لصنع الأزمات.

** لا نستحق الخسارة أمام إيران

وعبر ماجر عن تفاؤله بما تم تقديمه خلال المواجهات الأخير وقال : "حققنا الفوز في أغلب المباريات التي لعبناها وخسرنا مباراة وحيدة أمام المنتخب الإيراني في مباراة لا نستحق فيها الخسارة وهو أمرا طبيعيا وأؤكد له ما أقوله، حيث خسر منتخب الأرجنتين من أسبانيا 6/1، وكذلك خسرت البرتغال أمام هولندا بثلاثية، ونحن في مباراتنا أمام إيران كنا نستحق التعادل على الأقل.

** غليان الجمهور سببه غيابنا عن المونديال

وحول حالة عدم الرضا الجماهيري من قبل عشاق المنتخب الجزائري قال ماجر : نحن نؤدي ونلعب بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة ومع ذلك نجد حالة عدم رضا جماهيري وهذا أمر غير مبرر، وقد يكون سبب غيابنا عن كأس العالم هو العامل العالق في أذهانهم حتى الآن، ولكن علينا تخطي هذه المرحلة وبناء فريق جديد وهو ما نقوم به بالفعل.

** لهذا السبب لا أعقد الندوات الصحفية

برر ماجر سبب عدم تواجده في المؤتمرات الصحيفة خلال المواجهات الأخيرة قائلا : " لا توجد أزمة مع الصحافة تمنعني من الحضور، ولكن كل تركيزي خلال هذه الفترة مع فريق وبالفعل أرسلت المساعدين للتحدث مع الإعلام وتوضيح الأمور خاصة وإن المواجهات الأخيرة هي مباريات ودية كما أنني أرغب في البقاء هادئا في مثل هذه الأوقات".وواصل :" بعض الصحف تتحدث عن غطرستي ورفضي التحدث مع الكثير وهو غير صحيح تماما وللعلم أن أسمح بتواجد الصحافة وسط تجمعات لاعبو المنتخب". وأكمل : "تحدث معي خلال الفترة الأخيرة العديد من الصحفيين من الخارج لإجراء مقابلات معي ولكنني لم أرفض بالعكس فأنا في منصبي من أجل تقديم المعلومات وأنا فخور بذلك".وأنهى ماجر تصريحاته :" بالتأكيد يوجد بعض الصحفيين لا أوافق على الحديث معهم لأنهم سيئين النية وهو ما يمنعني من الدخول في حوار معهم، وللعلم في أول مؤتمر صحفي بعد تقديمي بشكل رسمي كناخب وطني ابتسمت للصحفيين وطالبت منهم السلام من أجل فتح باب للتعاون وعدم اصطناع أي أزمة".

** ذهاب براهيمي وبن طالب ترك فراغا كبيرا

وطلب ماجر المساعدة من الجماهير، وعدم دعم المفسدين . وأكد ماجر أن المنتخب يسير في الطريق السليم ، وتابع: "أطلب من الجماهير الجزائرية مساعدتنا، وعدم التصفيق للمفسدين . وختم : "ذهاب براهيمي وبن طالب ترك فراغا كبيرا في الفريق.. جميع اللاعبين استعادوا ثقتهم في أنفسهم، ونأمل أن نكون جاهزين بنسبة 100% للرهان الرسمي ".

** عقدي ينتهي في 2019 وأدرك ما ينتظرني

وأكد ماجر أنه لا يوجد أي مشكل بينه وبين الإتحادية الجزائرية للعبة، وأنه سيواصل مسعاه لتحقيق الأهداف المسطرة في عقده، بحيث قال:" لا يوجد أي مشكل بيني وبين "الفاف" بالعكس أعمل بكل أريحية، وسأسعى لتحقيق الأهداف المسطرة، عقدي ينتهي في 2019 وإن شاء الله سنصل للأهداف المتفق عليها ".

** الذي سرب وثيقة حصولي على قطعة أرض بالصابلات لماذا لم يكشف عن الصك

وعن القضية التي أسالت الكثير من الحبر مؤخرا، وحصوله على قطعة أرض عملاقة بمنتزه "الصابلات" أجاب ماجر قائلا:" تحصل على قطعة الأرض بطريقة قانونية، والوالي زوخ لم يمنحها لي كهدية مثلما يشاع، وقمت بكرائها لمدة 99سنة، والشخص الذي سرب هذه الوثيقة كان عليه أيضا أن يكشف عن الصك الذي قمت بدفعه ".