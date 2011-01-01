ملاك العقارات بالمحمدية مول يسحبون الثقة من رئيس الجمعية و أعضاءها

بواسطة المسار العربي / ع.ع

في إجتماع غير عادي صوت 62 مالك لـ700 عقار بمركز التجارة و الاعمال بالمحمدية، لسحب الثقة من رئيس و أعضاء جمعية المركز، واصفين إياه بـ"مسمار جحا" ،حيث و بالرغم من الاجتماعات المتعددة و المتكررة لم يتمكن هؤلاء الملاك من سحب الثقة من رئيس الجمعية، الذي عين نفسه ملكا مدى الحياة على ذات المركز.

متجاهلا كل الاصوات و النداءات الداعية الى ابعاده ،حيث وصف الملاك اعضاء الجمعية بكبار الخلاطين، الذين اوصلوا المركز الى الكارثة .

و قرر الملاك عقد اجتماع اخر يوم الخميس القادم لانتخاب متصرف اداري تكون له الكلمة الاولى و الاخيرة في تسيير المركز، و حل كل المشاكل العالقة و التي ساهمت في تعطيل العديد من النشاطات .

للتذكير كانت نسبة سحب الثقة 100 بالمئة من الأصوات المعبرة عنها و قد استبشر ملاك العقارات خيرا بتنحية هته الجمعية و ازاحتها ،مؤكدين أن 90 في المئة من مشاكل المركز سببها هاته الجمعية المشؤومة ،و أن حلها يعتبر بداية حقيقة لحل بقية المشاكل و معالجة النقائص مؤكدين أن هته الجمعية لم تنجز أي شيء عدا قضاء حاجات أصحابها و تحقيق مآرب خفية.