وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي يفتح تحقيقا حول وفاة مريضة من عنابة

بواسطة المسار العربي / ع.ع

فتح يوم أول أمس وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي تحقيقا قضائيا يتعلق بوفاة المدعوة "ر.رزيقة" بمستشفى القبة بالجزائر العاصمة ، حيث يحتمل أن وفاتها ناتجة عن خطأ طبي و تسيب و اهمال ،

و حسب تصريحات زوج الضحية ليومية المسار العربي ، فإن المرحومة جاءت من مدينة عنابة لاجراء علاج بسيط متعلق بالحنجرة ،و كانت في حالة صحية جيدة إلا أنه و بعد أن قامت الطبيبة الأخصائية بمصحة "أرزقي كحال " التابع للمؤسسة الاستشفائية بئر طرارية بادخال جهاز التوسعة Deltation

وقع تمزق قدر بـ 9 مل متر مما ساهم في تراكم الهواء على مستوى القلب و الرئة و بالرغم من معرفة الطبيبة لذلك حسب قوله فقد تركت المريضة تغادر دون أدنى اهتمام مما أدى إلى تعقد حالتها الصحية .

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لتنقلها من الفندق نحو مستشفى مصطفى باشا ، الذي وجهها إلى مستشفى القبة ، و بالرغم من المحاولات العديدة و المتكررة لكبار الأطباء ،إلا أن الضحية فارقت الحياة متأثرة بألم فضيع و ضيق في التنفس.