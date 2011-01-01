وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي يفتح تحقيقا حول وفاة مريضة من عنابة
فتح يوم أول أمس وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي تحقيقا قضائيا يتعلق بوفاة المدعوة "ر.رزيقة" بمستشفى القبة بالجزائر العاصمة ، حيث يحتمل أن وفاتها ناتجة عن خطأ طبي و تسيب و اهمال ،
و حسب تصريحات زوج الضحية ليومية المسار العربي ، فإن المرحومة جاءت من مدينة عنابة لاجراء علاج بسيط متعلق بالحنجرة ،و كانت في حالة صحية جيدة إلا أنه و بعد أن قامت الطبيبة الأخصائية بمصحة "أرزقي كحال " التابع للمؤسسة الاستشفائية بئر طرارية بادخال جهاز التوسعة Deltation
وقع تمزق قدر بـ 9 مل متر مما ساهم في تراكم الهواء على مستوى القلب و الرئة و بالرغم من معرفة الطبيبة لذلك حسب قوله فقد تركت المريضة تغادر دون أدنى اهتمام مما أدى إلى تعقد حالتها الصحية .
حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لتنقلها من الفندق نحو مستشفى مصطفى باشا ، الذي وجهها إلى مستشفى القبة ، و بالرغم من المحاولات العديدة و المتكررة لكبار الأطباء ،إلا أن الضحية فارقت الحياة متأثرة بألم فضيع و ضيق في التنفس.