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البطولة الأفريقية لرفع الأثقال:

الرباع فريد سعدي يهدي الجزائر ميدالية ذهبية
54 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أحرز الرباع الجزائري فريد سعدي المنحدر من ولاية تبسة ميدالية ذهبية ضمن فعاليات المنافسة الأفريقية لرفع الأثقال التي يحتضنها الملعب الدولي لمصر منذ ال26 مارس الجاري .

وتألق  الرباع فريد سعدي   بمعية رفقائه في الفريق الوطني الجزائري لرفع الأثقال المشارك في هذه البطولة الأفريقية حيث أحرز ميدالية ذهبية مكنته من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشباب المقرر إجراؤها بالأرجنتين خلال السنة الجارية.

وتحصل  الرباع   أيضا على ميداليتين فضيتين عن فئة الأشبال إلى جانب ثلاث فضيات لدى الأواسط وزن 94 كغ خلال نفس البطولة. تجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية تحتضن البطولة الإفريقية للشباب والناشئين في رياضة رفع الاثقال خلال الفترة الممتدة بين 26 و 29 مارس الجاري وهي بطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب المقرر إقامتها بالأرجنتين.

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