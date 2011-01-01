الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس يوم 19 ماي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

صادق امس المكتب الفيدرالي المجتمع بالجزائر في جلسة عادية على تواريخ الجولات القادمة للبطولتين المحترفتين الأولى و الثانية اللتين تنتهيان على التوالي يومي 19 و 11 ماي حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم. كما صادق أيضا المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على تواريخ المباريات المقدمة والمتأخرة للمنافسة إلى غاية نهاية الموسم الكروي (2017-2018). وبرمجت المباراة المقدمة الوحيدة يوم 28 أفريل و التي ستجمع وفاق سطيف بنصر حسين داي لحساب الجولة ال28 للمنافسة المقررة يومي 4 و 5 ماي. أما المقابلات المتأخرة فسوف تجري أيام 3 أفريل بالنسبة لشبيبة القبائل-مولودية الجزائر (الجولة ال23), 13 أبريل للقاءي اتحاد الجزائر-أولمبي المدية و مولودية وهران-شباب بلوزداد (الجولة ال25) و أخيرا 8 ماي لمباراة مولودية الجزائر-اتحاد بلعباس (الجولة ال28).

و فيما يلي تواريخ الجولات المقبلة لبطولتي القسمين الأول و الثاني:

الرابطة الأولى:

الجولة 24: يومي الجمعة والسبت 30-31 مارس 2018

الجولة 25: يومي الجمعة و السبت 6-7 أبريل 2018

الجولة 26: يوم السبت 21 أبريل 2018

الجولة 27: يوم الاربعاء 25 أبريل 2018

الجولة 28: يومي الجمعة و السبت 4-5 ماي 2018

الجولة 29: يوم السبت 12 ماي 2018

الجولة 30: يوم السبت 19 ماي 2018

الرابطة الثانية:

الجولة 24: يوم السبت 31 مارس 2018

الجولة 25: يوم الجمعة 6 أبريل 2018

الجولة 26: يوم الجمعة 13 أبريل 2018

الجولة 27: يوم الجمعة 20 أبريل 2018

الجولة 28: يوم الجمعة 27 أبريل 2018

الجولة 29: يوم السبت 5 ماي 2018

الجولة 30: يوم الجمعة 11 ماي 2018.