فيما تختتم الرابطة الثانية يوم 11 ماي
الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس يوم 19 ماي
صادق امس المكتب الفيدرالي المجتمع بالجزائر في جلسة عادية على تواريخ الجولات القادمة للبطولتين المحترفتين الأولى و الثانية اللتين تنتهيان على التوالي يومي 19 و 11 ماي حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم. كما صادق أيضا المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على تواريخ المباريات المقدمة والمتأخرة للمنافسة إلى غاية نهاية الموسم الكروي (2017-2018). وبرمجت المباراة المقدمة الوحيدة يوم 28 أفريل و التي ستجمع وفاق سطيف بنصر حسين داي لحساب الجولة ال28 للمنافسة المقررة يومي 4 و 5 ماي. أما المقابلات المتأخرة فسوف تجري أيام 3 أفريل بالنسبة لشبيبة القبائل-مولودية الجزائر (الجولة ال23), 13 أبريل للقاءي اتحاد الجزائر-أولمبي المدية و مولودية وهران-شباب بلوزداد (الجولة ال25) و أخيرا 8 ماي لمباراة مولودية الجزائر-اتحاد بلعباس (الجولة ال28).
و فيما يلي تواريخ الجولات المقبلة لبطولتي القسمين الأول و الثاني:
الرابطة الأولى:
الجولة 24: يومي الجمعة والسبت 30-31 مارس 2018
الجولة 25: يومي الجمعة و السبت 6-7 أبريل 2018
الجولة 26: يوم السبت 21 أبريل 2018
الجولة 27: يوم الاربعاء 25 أبريل 2018
الجولة 28: يومي الجمعة و السبت 4-5 ماي 2018
الجولة 29: يوم السبت 12 ماي 2018
الجولة 30: يوم السبت 19 ماي 2018
الرابطة الثانية:
الجولة 24: يوم السبت 31 مارس 2018
الجولة 25: يوم الجمعة 6 أبريل 2018
الجولة 26: يوم الجمعة 13 أبريل 2018
الجولة 27: يوم الجمعة 20 أبريل 2018
الجولة 28: يوم الجمعة 27 أبريل 2018
الجولة 29: يوم السبت 5 ماي 2018
الجولة 30: يوم الجمعة 11 ماي 2018.