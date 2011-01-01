الاسباني أكسال كوستا سوريا يفوز بالمرحلة الثالثة

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

فاز اول امس الدراج الاسباني أكسال كوستا سوريا بالمرحلة الثالثة لدورة الجزائر ال21 لسباق الدراجات والتي ربطت بين ولايتي معسكر وتيارت على مسافة 157 كلم بتوقيت قدره 3 سا 45 د 14 ثا . وتقدم أكسال كوستا سوريا على الدراج عز الدين لعقاب من المجمع البترولي والدراج أحمد لحنافي من المغرب اللذان قطعا المسافة في نفس التوقيت مع الفائز.

وفاز الدراج رادوسلاف كونستانتينوف من فريق مارتيغ الفرنسي بالقميص الاصفر لأحسن دراج في الترتيب الفردي العام فيما تحصل الدراج ياسين حمزة من المجمع البترولي على القميص الأخضر لأحسن دراج والقميص الأبيض لأحسن دراج شاب أقل من 23 سنة فيما تحصل الدراج الفرنسي جوليان امادوري على القميص المنقط لأحسن دراج متسلق.

وقد شارك في هذه المرحلة 76 دراجا من 16 فريق منها 9 فرق جزائرية و7 فرق اجنبية من فرنسا وألمانيا وسوريا والمغرب وتونس والبحرين ومنغوليا تم استقبالهم في نقطة الوصول على مستوى ملعب "قايد أحمد" بعاصمة الولاية من طرف السلطات المحلية وإطارات مديرية الشباب والرياضة والاسرة الرياضية وجمهور غفير وسط اجواء احتفالية .

واقيمت اليوم الجمعة المرحلة الرابعة من هذه الدورة بين تيارت والمدية على مسافة 172 كلم . وللتذكير تنتظم هذه التظاهرة الرياضية من طرف الاتحادية الجزائرية للدراجات وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للدراجات. وقد انطلقت هذه الدورة من تمنراست في مرحلتها الأولى لتشمل سبع مراحل حيث تمر بكل من تلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وتيارت والمدية والبويرة وبجاية وصولا الى تيزي وزو.