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شباب بلوزداد يفرض عقوبات قاسية على ثلاثة لاعبين
12 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

عاقب شباب بلوزداد لاعبيه الثلاثة، مختار لمهان ومحمد بن قابلية وياسين بن واضح، بعد رفضهم التدرب مع المدرب المساعد سعيد بو طالب.

وقررت إدارة الشباب، خصم 3 رواتب شهرية من اللاعبين الثلاثة، وإرسالهم للتدرب مع الفريق الرديف، ليكونوا عبرة لجميع اللاعبين .  وكان مدرب شباب بلوزداد رشيد الطاوسي، أبقى الثلاثي المذكور في الجزائر، بعدما أعفاه من لقاء الإياب أمام نكانا الزامبي، ضمن الدور الثاني من الكونفيدرالية الأفريقية، وهو الأمر الذي جعل اللاعبين يرفضون التدرب تحت إمرة سعيد بو طالب. وسلمت الإدارة محضر العقوبات للاعبين الثلاثة، الذين لديهم الحق للطعن في القرار، علما بأن بن قابلية سلم ملفا طبيا لتبرئة نفسه.

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