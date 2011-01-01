البطولة العربية لكرة القدم تخلو من الأندية القطرية

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

اعتذرت دولة قطر عن عدم مشاركة أنديتها في النسخة المقبلة من البطولة العربية المقرر انطلاقها في اوت من العام الجاري، بمشاركة 32 فريقا.

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي، عدم مشاركة أندية قطر في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وستقام البطولة بنظام المجموعات، ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز بها على 4 ملايين دولار، بينما يجني الوصيف مليون دولار، فيما سينال كل فريق يشارك بها على 200 ألف دولار.

وتفوق البطولة في جوائزها المالية بطولتي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال إفريقيا. وكانت أندية الاتحاد والهلال والأهلي السعوديين، وقعت اتفاقية على مشاركتها في البطولة، التي ستضم أيضًا فيها الأهلي والزمالك والإسماعيلي من مصر، والترجي والنجم الساحلي التونسيين، والرجاء والوداد المغربيين، والرمثا الأردني.