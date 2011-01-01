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السد يستعيد بونجاح قبل مواجهة الوصل الإماراتي
12 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

شهدت تدريبات السد القطري، مساء امس انتظام الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، بعد عودته إلى الدوحة، عقب مشاركته مع الجزائر ، في مباراتي تنزانيا وإيران الوديتين. وكان بونجاح قد سجل هدفين أمام تنزانيا، خلال الفوز (4\1)، قبل مشاركته في الخسارة أمام إيران، بهدفين لهدف.

ويواصل الفريق السداوي تدريباته اليومية، استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي، ضمن الجولة الخامسة، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا، على رفع الحمل التدريبي، من الجانب البدني، مع تنفيذ بعض التدريبات القوية، قبل انتقال اللاعبين لتمرينات الكرة، التي أعقبها الجانب التكتيكي.

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