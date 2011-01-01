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الجزائر تشارك رسميا بثلاثة أندية في البطولة العربية لكرة القدم
14 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

سمح الاتحاد العربي لكرة القدم لنظيره الجزائري بإضافة فريق ثالث يشارك في البطولة العربية للأندية، التي ستنطلق في اوت المقبل. واختار الاتحاد العربي للعبة ناديي وفاق سطيف واتحاد العاصمة لتمثيل الجزائر في النسخة المقبلة من بطولة الأندية. وعكس ما حدث من قبل، فإن اتحاد الكرة العربي منح الحرية لرئيس اتحاد الكرة الجزائري، خير الدين زطشي، في اختيار الفريق الثالث. وهناك عدة أندية بإمكانها الظفر بالمشاركة في المنافسة العربية، على غرار شباب بلوزداد حامل لقب كأس الجزائر، ومولودية الجزائر، وشباب قسنطينة، واتحاد سيدي بلعباس ومولودية وهران.

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