كأس العالم يصل الأرجنتين خلال جولته العالمية

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

وصل امس مجسم كأس العالم إلى العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس في إطار جولته بالبلد اللاتيني التي سيجوب خلالها 3 مدن أخرى تستمر لمدة أسبوع كامل، قبل أن يستكمل مسيرته في 50 دولة حتى يصل لروسيا التي ستحتضن البطولة خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو.

وشهد الحدث، حضور مجموعة من أبطال العالم مع "الألبيسيليستي" في 1978 و1986، أبرزهم ماريو ألبرتو كيمبيس وخورخي بوروتشاجا، في الوقت الذي أعرب فيه الجميع عن أمنيتهم لعودة الكأس من جديد للأرجنتين. وستكون المحطتان المقبلتان للكأس، هما مدينتا بيرازاتيجي وروساريو، مسقط رأس قائد "راقصو التانغو" ليونيل ميسي، يومي 1 و2 أبريل المقبل على الترتيب.

وتأتي زيارة الكأس للبلد اللاتيني، بعد أيام من الهزيمة القاسية للمنتخب الأرجنتيني على يد إسبانيا (6-1) في مباراة ودية استعدادا للمونديال، والتي أطلقت إنذارا حول حالة الفريق قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق البطولة.