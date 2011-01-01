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مزوار يهاجم ماجر ويصرح:

" لعبنا بعشوائية ودون خطة أمام تنزانيا وإيران"
18 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

هاجم اللاعب الدولي السابق عرفات مزوار الناخب الوطني الحالي رابح ماجر وذلك في تصريحات نقلتها عديد المواقع الرياضية .

. وصرح   عرفات مزوار :"   المنتخب الجزائري لعب بعشوائية ودون خطة في المباراتين الأخيرتين أمام تنزانيا وايران  ". وتابع :" رغم أن الخضر واجهوا منتخبا يصنف في خانة المنتخبات الأفريقية المتواضعة ( تنزانيا )، إلا أن الأداء كان باهتا على طول الخط، ولو أن الأمر ليس بالمفاجئ ووارد جدا لأن المنتخب الوطني لا يسير في الطريق الصحيح، والطاقم الفني الحالي لم يغير أي شيء وما زالت الأمور على حالها". وأضاف: "المنتخب لم يكن محل رضى ولا إقناع الشارع الكروي والأنصار، لأن الفوز المحقق بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لا يترجم الوجه المطلوب منه فوق الميدان، وظهر جليا أن هدف الطاقم الفني كان النتيجة فقط، بغض النظر عن الأداء وذلك من أجل إسكات المنتقدين، ولكني أصر على أن أداء المنتخب الوطني ما زال بعيدا عن المستوى المطلوب".واستغرب المتحدث، عدم منح الفرصة للحارسين صالحي وموساوي والاعتماد فقط على الحارس شاوشي، والأسباب الحقيقية وراء استبعاد الحارس الأساسي رايس وهاب مبولحي المتألق في الدوري السعودي، وأدائه المتميز مع المنتخب حتى في فترات الفراغ التي مر بها في بعض المراحل الماضية.  

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