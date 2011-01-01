عبيد شارف وايتشعلي يمثلان الصافرة الجزائرية في مونديال روسيا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة النهائية لحكام مباريات كأس العالم روسيا 2018 . وضمت القائمة الحكم الدولي مهدي عبيد شارف الذي سيكون حكم ساحة، بالاضافة إلى الحكم الجزائري المساعد عبد الحق ايتشعلي.

وبهذا سيخلف شارف مواطنه جمال حيمودي الذي مثل التحكيم الجزائري في كأس العالم الماضية التي احتضنتها البرازيل سنة 2014. كما ضمت القائمة إلى جانب عبيد شارف أربعة حكام ساحة من الدول العربية (من أصل 36)، وغاب عنها الحكام الإنجليز للمرة الأولى منذ عقود. وتضم اللائحة النهائية التي أعلنها الفيفا 99 حكما أساسيا وحكما مساعدا من 45 دولة، موزعين بحسب الاتحادات القارية وفق الآتي: 10 من الاتحاد الأوروبي، 6 من كل من الاتحاد الآسيوي والإفريقي والكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) والكونميبول (أمريكا الجنوبية)، و2 من أوقيانوسيا. وسيشهد مونديال روسيا استخدام تقنية مساعدة الحكام بالفيديو، وذلك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم.