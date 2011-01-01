العلمة تحتضن الطبعة 19 للايام الطبية الجراحية

بواسطة المسار العربي / ع.ع

تحتضن مدينة العلمة بسطيف الايام الطبية الجراحية الدولية في طبعتها ال19 .ويشارك في هذه الطبعة اطباء ومختصون وجراحون من مختلف مستشفيات الوطن يناقشون على مدار ثلاثة ايام مستجدات الجراحة المتخصصة ويؤطر هذا الملتقى اساتذة وجراحون من مختلف مستشفيات الوطن يتقدمهم البروفيسور نور الدين ملكشي من احد مستشفيات امريكا ، عبد النبي من مستشفى زميرلي بالحراش والاستاذ زروال والاستاذ زوبيري من مستشفى سطيف. بويوسف من المستشفى البليدة ،وتهدف جمعية السلك الطبي بالعلمة صاحبة التنظيم الى تكوين الاطارات الشابة والاستفادة من التقنيات والمستجدات في الميدان الطبي والجراحي خاصة امراض الاطفال والجلطة الدموية . وعرفت الايام عدة مداخلات ومناقشات طبية هامة.