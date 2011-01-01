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سطيف

بلدية حمام قرقور تنظم الطبعة الاولى لمهرجان ربيع القرقور
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ع.ع

تنظم بلدية حمام قرقور شمال ولاية سطيف الطبعة الاولى لمهرجان ربيع القرقور تزامنا وانتهاء العطلة الربيعية وتهدف هذه التظاهرة الى ابراز الموروث الطبيعي الجمالي والتاريخي لمنطقة حمام قرقور التي تشتهر بحماماتها المعدنية المصنفة عالميا من حيث الاهمية العلاجية فضلا عن الموقع الجغرافي الذي يتميز بمناظر طبيعية خلابة جبال ووديان وسهول .وقد برمجت لجنة التنظيم عدة انشطة وتظاهرات بهذه المناسبة ومعارض للمنتوج المحلي من زيت الزيتون والعسل وبعض الفواكه البرية اضافة الى معارض للصناعات التقليدية التي مازالت تحافظ عليها المنطقة وابرزها زربية القرقور. وتهدف هذه التظاهرة الى فتح نافذة على منطقة القرقور للترويج لامكانياتها السياحية خاصة وانها تتوفر على عدة حمامات تقليدية وعصرية منها حمامات رومانية .

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