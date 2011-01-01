الاربعاء بني دوالة ...مقرة وسباق الصعود

بواسطة المسار العربي / ع.ع

على عكس مجموعتي الشرق والغرب ماتزال مجموعة الوسط لم تفصح عن عريسها الصاعد الى بطولة الثاني المحترف .ويقى الصراع محتدما والفارق محتشما قبل 6جولات عن نهاية البطولة .امل الاربعاء يتصدر بفارق نقطة واحدة عن اتحاد بني دوالة هذا الاخير لايبعد الا بنقطة واحدة عن نجم مقره .مايعني ان التنافس سكون شديدا باقي الجولات والصعود سيحسم في اخر الجولات.امل الاربعاء ممثلا لولاية البلدية .وبني دوالة لتيزي وزو ومقره لولاية مسيلة.