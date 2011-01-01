اتحاد عنابة خطوة عملاقة نحو الصعود

بواسطة المسار العربي / ع.ع

يتواجد اتحاد عنابة في رواق جيد لتحقيق الصعود الى القسم الوطني الثاني المحترف عن مجموعة الشرق .ويحافظ الاتحاد على فارق مريح عن الملاحق اتحاد حنشلة بمجموع 52 نقطة اي بفارق 7نقاط قبل 6جولات عن نهاية البطولة .الاتحاد غير مستعد للتفريط في امر الصعود تحت ضغط امواج انصاره الذين يعدون من بين احسن المناصرين واكثرهم على المستوى الوطني رغم سقزط فريقهم الى الاقسام الذنيا لكنهم لم يفرطوا في مناصرة ابناء المدرب كمال مواسة الذي اعاذ الهيبة لفريق.وكان اتحاد عنابة خسر الموسم الماضي ورقة الصعود امام امل عين مليلة في الخطوات الاخيرة.