بن مرادي" غلق 3 ملبنات لتحايلها على القانون

بواسطة المسار العربي /

أرجع وزير التجارة محمد بن مرادي ندرة الحليب المدعم إلى لجوء بعض الملبنات إلى تحويل هذه المادة إلى مشتقات الحليب مضيفا أنه بعد تحقيقات لأعوان الرقابة تم غلق ثلاث ملبنات لتحايلها على القانون .

وقال محمد بن مرادي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى لمواجهة ندرة الحليب المدعم عملت مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على إعداد مرسوم تنفيذي صدر خلال سنة 2017 تضمن منع تغيير وجهة الحليب المدعم الموجه للعائلات حيث تعكف مصالح الرقابة في اللجان المشتركة على الحرص على احترام وجهات المنتوجات المدعمة.

وأبرز الوزير في السياق ذاته انه تم غلق 3 ملبنات ثم التحقيق بشأنها وذلك لتحويلها لهذه المادة المدعمة إلى مشتقات الحليب وتغيير وجهتها.