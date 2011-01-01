وزير الصحة يتهم الإعلام بالإضرار بصحة المواطن

بواسطة المسار العربي /

رد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، على سؤال يتعلق بمدى تحصين اللقاحات التي يتلقاها الحجاج من الأمراض والأوبئة التي يمكن انتقالها في موسم الحج باتهامه للصحفيين بطرح أسئلة غير مدروسة مما يتسبب في الإضرار بصحة الجزائريين.

وقال اليوم حسبلاوي في ندوة صحافية مشتركة عقدت على هامش افتتاح الصالون الوطني للحج والعمرة إن اللقاح الذي استعمل مع حجاجنا الميامين من حيث الجودة والصلاحية مضمون.

وشدد وزير الصحة أن الدولة متكفلة بصحة المواطن في الأمراض المتنقلة من خلال توفير اللقحات، مضيفا أن “اللقاح الذي يستعمل من طرف معهد باستور هو لقاح مراقب ومجرب.”