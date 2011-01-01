بواسطة المسار العربي / محمد دلومي

حين تسير عليك ان ترفع دوما رأسك الى الاعلى فربما يسقط عليك جسر او قمر صناعي صيني او عجلة طائرة وفي احسن الاحوال قد تسقط عليك مخلفات الحمام وباقي الطيور لتكون فأل خير عليك، للأسف الواقع هذا مضحك ولكنه يحدث ويؤلم، فسقوط الجسر على حافلة في منطقة حمادي ببومرداس وما خلفه من ضحايا يجعلنا دوما نترقب اي شيء قد يسقط وان لم يحدث وسقط شيء على هذا المواطن البائس فإن المواطن بسيارته او حافلته يسقط في أي حفرة تنبت في هذا الشتاء في الطريق السريع، ما يحز في النفس ان مثل هذه الحوادث لا تحرك مسؤولا ولا تثير في البرلمان سائلا يسأل وزير الاشغال العمومية والوزراء الذين سبقوه في المنصب، لماذا لم تصلح الطريق يا وزير ؟ لكن نوابنا والوزراء يهمهم تمثال عين الفوارة الذي فقد بعض من اطرافه ولا يهمهم المواطن الذي يفقد حياته في حفرة بالطريق يدفع سنويا قسيمات السيارات لتصلح له الدولة طريقه او يفقد حياته تحت جسر فيه من الغش الكثير وصممه مهندسا لا يفرق بين الخط المستقيم والخط المنحني ..اننا نسقط يا سادة.