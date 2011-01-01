وضع 700 ملف للإستفادة من إعادة جدولة ديون أونساج

بواسطة المسار العربي /

تلقت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ما يفوق 700 ملف من طرف أصحاب المؤسسات المصغّرة للإستفادة من إعادة جدولة الديون بالإضافة إلى إلغاء غرامات التأخير، حسبما كشفت عنه المديرة العامة للوكالة سميرة جايدر .

وأوضحت جايدر على هامش الصالون الوطني للتشغيل “سلام 2018″، أنه تم إيداع ما يفوق 700 ملف من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للإستفادة من إجراءات إعادة جدولة الديون والغاء غرامات التأخير، من بينهم 340 ملف أودعتهم الوكالة على مستوى البنوك المعنية.

وذكرت ذات المتحدثة، أنه تم إتخاذ إجراءات لمرافقة بعض المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون صعوبات تتمثل أساساً في إعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وإلغاء غرامات التأخير مبرزة أن الإستفادة من هذا الإجراء لا يعني مسح الديون.

وأبرزت جايدر ، أنّ هذا الإجراء يخص الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة التى تمَ تمويلها قبل شهر مارس سنة 2011 لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدوا من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ علما أنّ آجال إيداع ملفات المقاولين المعنيين بهذا الإجراء تمتد إلى غاية شهر جوان القادم.