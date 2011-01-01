عمرة رمضان ستصل الى 25 مليون سنتيم هذه السنة

بواسطة المسار العربي /

قال نور الدين أحمد سيد، مدير النشاطات السياحية، أنّ عمرة رمضان هذه السنة سترتفع قليلا وقد تصل إلى 25 مليون سنتيم نظرا للطلب المتزايد عليها وكذا الرسوم التي فرضتها السعودية على المعتمرين للمرة الثانية.

و اضاف المتحدث في حصة تلفزيونية لاحد القنوات الخاصة أن أسعار العمرة تتراوح من 12 إلى 20 مليون سنتيم حسب الخدمات مؤكدا بأن عمرة رمضان سترتفع هذه السنة حسب الخدمات والتي ستتراوح من 16 إلى 25 مليون سنتيم بسبب الرسوم التي فرضتها السعودية على المعتمرين للمرة الثانية.

و قال نور الدين أحمد سيد، مدير النشاطات السياحية، أنه يتم التحقيق حاليا حول تحايل الوكالات السياحية في تأشيرة العمرة سابقا مشيرا إلى أنّ الديوان الوطني للحج والعمرة قام بتحقيق في الأمر.

من جهة اخرة قال المتحدث انه تم إكتشاف 16 وكالة تحايلت في تأشيرة العمرة، غير أنّ وزارة الشؤون الدينية راسلت وزارة السياحة من أجل تحقيق مشترك مضيفا أنه إذا ثبت التحايل أول إجراء سيتخذ في حق الوكالات هو طرح الملف على اللجنة الوطنية التي تعمل على سحب الرخصة ورفع دعاوي قضائية ضدهم، كما سيتم التحقيق مع المعتمرين ان كان التصريح عن قصد أو غير قصد لأنه تقع أحيانا بعض الغلطات التي يقوم بها الأعوان في ملئ المعلومات وأخطاء قامت بها الوكالات السعودية الأمر الذي جعل وزارة الشؤون الدينية تُصر على أن يكون التحقيق مشترك بين الجزائر والسعودية.

و أكد نور الدين أحمد سيد مدير النشاطات السياحية، أن وزارة الشؤون الدينية والسياحة قامت بتحقيقات حول جوازات سفر المعتمرين مفيدا بأن التحقيقات توصلت إلى أنه لا وجود لتزوير في جوازات سفر المعتمرين وهي رسمية وعادية وتم التوصل حاليا إلى 3 حالات لتأشيرة العمرة، غير أن السلطات السعودية لديها المسار الالكتروني للتعرف على تحايل الوكالات مؤكدا بأن الوكالة الراغبة في تنظيم العمرة يجب أن يكون لديها إتفاق وعقد مع الوكالة السعودية ويكون لديها إتفاق مع البلدين.