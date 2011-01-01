مشاريع عديدة في حصيلة 100 يوم من تنصيب المجلس الشعبي البلدي بالمحمدية

بواسطة المسار العربي / حمزة.مصباح

عقد أعضاء المجلس الشعبي البلدي للمحمدية أمس, بدار الثقافة, لقاء مع مواطني البلدية تم من خلاله تقديم حصيلة 100 يوم من تنصيب الاعضاء ،التي ستسمح بتحسين المستوى المعيشي للسكان عبر تحقيق حاجاته الأساسية في مختلف المجالات، ومن أهم النقاط المتّفق عليها؛ التعليم ،السكن والبيئة، تم أيضا من خلاله الاستماع لانشغالات المواطنين.

و شهد اللقاء حضور كبير من السلطات المحلية و ممثلي جمعيات مدنية و المواطنين الذين استحسنوا الحصيلة الاولى التي يقدمها مجلسهم المنتخب .

و كان المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية عقد الأسبوع الفارط دورته العادية لمارس 2018 بقاعة المداولات بمقر البلدية، بحضور كافة أعضاء المجلس و على رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي. الأعضاء.

و خلال جلستهم العادية تمت المصادقة على المخطط الخماسي للمجلس الشعبي البلدي ،كما تم الاتفاق على عرضه على المواطنين من خلال لقاء التي كان تحت شعار حصيلة المجلس الشعبي البلدي بعد 100 يوم من تنصيبه.

تطرقوا من خلاله إلى عديد المواضيع و النقاط المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين و التنمية المحلية على حد سواء من بينها بناء مجمعات مدرسية، المصادقة على صفقات و ملحقات من المشاريع خاصة المتعلقة منها بتهيئة مختلف أحياء و عمارات البلدية ،كما تم تخصيص 336 مليار لقطاع التجهيزات العمومية تتمثل في عدة مشاريع أهمها :

-انجاز قاعة رياضية بحي زرهوني بغلاف مالي قدر ب 3.5 مليار سنتيم .

-انجاز روضة للاطفال بحي تاماريس بغلاف مالي قدر ب مليار سنتيم.

-انجاز قاعات رياضية عبر اقليم بلدية المحمدية بغلاف مالي قدر ب 1.5 مليار سنتيم.

-ترميم مسجد التوبة الليدو بغلاف مالي قدر ب 500 مليون سنتيم.

-تهيئة مسجد عمر بن الخطاب بحي تماريس

-انجاز مدرسة بحي زرهوني مختار

من خلال المناقشات و التدخلات التي شهدتها الجلسة من لدن الأعضاء، و لأجل تثمين الممتلكات الخاصة بالبلدية و استفادتها من التهيئة خصصت لها مبلغ 55 مليار سنتيم من خلال تهيئة الحدائق العمومية و تهيئة الأسواق البلدية و السكنات الوظيفية على كامل قطر المحمدية .