الثلوج تعزل عدة بلديات بسطيف

بواسطة المسار العربي / علي.ع

عزلت الثلوج المتساقطة على معظم تراب ولاية سطيف عدة بلديات بقراها ومشاتيها خاصة على مستوى الجهة الشمالية من الولاية وكالعادة انقطعت السبل وقطعت الطرق بسبب تراكم الثلوج التي تجاوز سمكها النصف متر في بعض الاماكن .منها منطقة طاكوكة ببلدية عين عباسة التي تعد اعلى منطقة بالولاية .وشهدت الطرقات الوطنية رقم 09،77،75، غلقا تاما في العديد من النقاط لاسيما على مستوى بلديات تيزين بشار .تاله ايفاسن .اوريسيا وعين كبيرة.نفس الشيء بالنسبة للطرق الولاءىية والبلدية والمحاور الريفية. الثلوج المتساقطة ادت الى انقطاع التيار الكهرباءىي على عدة بلديات وتجمعات سكنية بالمنطقة الشمالية للولاية. وحتى بعض الاحياء الحضرية بعاصمة الولاية المصالح المعنية تدخلت بكل امكانياتها البشرية والمادية لفتح الطرقات وصب الملح لمنع تشكل طبقات الجليد . ع.ع